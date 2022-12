L'avventura di Isco al Siviglia sembra arrivata già al tramonto. Dopo pochi mesi nella rosa di Sampaoli il giocatore si prepara a lasciare la Spagna con destinazione Premier League. Come riporta Marca il giocatore e la società hanno già trovato l'accordo per la rescissione del contratto. In prima fila c'è il Wolverhampton.