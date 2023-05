Esplode la gioia del Siviglia dopo il rigore di Montiel che stende la Roma e regala agli andalusi la vittoria dell'Europa League. Esultanza sfrenata dei giocatori di Mendillibar, ma qualcuno è andato oltre le righe. Protagonista dell'episodio Joan Jordan, che nel corso del finale del secondo tempo supplementare (era in panchina) si era beccato con José Mourinho ed entrambi erano stati ammoniti: il centrocampista ha esultato toccandosi apertamente le parti basse, ricordando il gesto dell'argentino 'Dibu' Martinez che si era portato in quella zona il trofeo di miglior portiere dei Mondiali in Qatar dopo il successo sulla Francia.