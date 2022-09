La sofferta vittoria sul campo dell'Espanyol allontana per il momento le nubi minacciose sul futuro del'allenatore del Siviglia Julen Lopetegui. Dopo il summit di metà settimana con gli stati maggiori del club, il tecnico basco è stato confermato, ma i prossimi impegni contro Copenaghen e Villarreal potrebbero determinare il suo destino. Tra i nomi presi in considerazione in caso di esonero ci sono quelli di Marcelo Bielsa e Marcelo Gallardo.