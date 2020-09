Julian Lopetegui, allenatore del Siviglia, campione in Europa League dopo aver vinto contro l'Inter, parla a Uefa.com delle emozioni provate dopo aver alzato al cielo il trofeo: "L'emozione ha preso il sopravvento sulla ragione. Ho provato una sensazione di gioia, le mie erano lacrime di felicità perché non riuscivo a controllarmi. Abbiamo dovuto battere grandi squadre in circostanze particolari per vincere il trofeo. Non esiste un fattore chiave dietro questa vittoria, una squadra deve fare tante, tante cose bene e poi prendere le decisioni giuste nei momenti cruciali delle partite. La cosa più importante è stata la mentalità della squadra nei momenti difficili, unita all'ambizione".