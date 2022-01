Si ferma il trasferimento di Diego Carlos al Newcastle. Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha spiegato: "L'offerta del Newcastle era buona, rispettabile. Devo dirlo. Ma la nostra proprietà e la nostra dirigenza hann ritenuto che non fosse sufficiente. E' vero che forse non era il momento giusto, è un mercato difficile per trovare un rimpiazzo per un giocatore come Diego Carlos. E' un mercato corto, forse se l'offerta fosse arrivata in estate le cose potrebbero essere diversa. Era un'offerta buona e rispettabile, ma non nel miglior momento possibile".