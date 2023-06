Secondo quanto riporta El Diario de Sevilla, Monchi ha chiesto al Siviglia che il suo contratto venga risolto per poter ascoltare la proposta dell'Aston Villa, club nel quale ritroverebbe Unai Emery come allenatore. Al momento il club andaluso non ha dato luce verde, in quanto vorrebbe che fosse pagata la clausola rescissoria presente nel suo contratto.