Monchi ha trovato il nome per sostituire Marcos Acuna. Il terzino sinistro è in scadenza di contratto e non è certo del rinnovo, così la dirigenza andalusa ha messo gli occhi su Pacha Espino del Cadice. Su di lui c'è anche l'interesse del Betis Siviglia. Lo riporta il sito spagnolo fichajes.net.