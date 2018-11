Prima Maresca, poi Correa, Vazquez e Muriel, la scorsa estate André Silva. Il Siviglia è abituato a fare affari in Serie A, dove negli ultimi anni ha spesso pescato bene. Durante il WyScout Forum in corso di svolgimento alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, Calciomercato.com ha intervistato Alejandro Peréz Jiménez, osservatore del club andaluso responsabile per il mercato italiano, facendo il punto sul futuro di due giocatori accostati al Siviglia nelle ultime settimane;ì, Luis Alberto e Joao Miranda: "Il Siviglia è un club molto attivo nell'osservazione e nella ricerca dei giocatori, li seguiamo praticamente tutti. Luis Alberto? Anche lui fa parte dei calciatori sotto osservazione, poi bisogna sempre valutare se le richieste economiche dei club di appartenenza corrispondono con quelle che sono le nostre idee".



SU MIRANDA - "Per quanto riguarda Miranda, abbiamo letto che il suo nome è stato accostato al club, ma mi sento di smentire. Non è un difensore che rientra nei nostri parametri, quindi posso negare contatti o interessamenti".