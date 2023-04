L'attuale stagione del Siviglia non è esattamente delle migliori. Il dodicesimo posto rappresenta una delusione per la città, visto che la rosa era stata costruita per affrontare almeno l'Europa League. Monchi, il direttore sportivo, sta iniziando a pensare ad alcuni rinforzi per la prossima stagione. Secondo Fichajes.net, il nome caldo è quello di Antonio Nusa. Il diciassettenne del Club Bruges ha il contratto in scadenza nel 2025 e il suo valore di mercato è 4 milioni di euro.