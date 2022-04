Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, è alla ricerca di un trequartista per la prossima stagione ed il nome di José Campaña potrebbe essere il giusto profilo. Veterano del Levante, in caso di retrocessione della sua squadra potrebbe essere il momento giusto di accettare un'offerta in un club più ambizioso. Lo riporta il sito spagnolo fishajes.net.