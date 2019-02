La Spagna non è solo paella, sangria e Sagrada Familia, è anche la terra dei grandi talenti del calcio moderno. E' proprio in questo scenario che si mette in mostra Pablo Sarabia, giocatore del Siviglia. Lo spagnolo classe '92 sta facendo letteralmente impazzire la Spagna e non solo. Molti sono i club europei che hanno puntato gli occhi su di lui e che non vogliono lasciarselo sfuggire a fine contratto (giugno 2020). Ma quali sono le qualità del numero 17 andaluso che tanto attirano le "grandi" d'Europa?



Sarabia gioca principalmente come ala destra, ma sa districarsi bene su entrambe le fasce; può essere impiegato anche come trequartista o addirittura seconda punta. Usa bene il piede sinistro, molti lo paragonano a David Silva del Manchester City per la spettacolare tecnica e il geniale sinistro, altri credono che assomigli a Kakà per le movenze. Dinamismo, duttilità e visone del gioco sono le sue doti principali, il ragazzo incanta per assist e dribbling. Lo spagnolo è calcisticamente cresciuto nella "cantera" del Real Madrid. Con la maglia dei blancos ha disputato però una sola partita (8 dicembre 2010, gara di Champions Leaugue contro L'Auxerre). Partito con il numero 33 sostituisce Cristiano Ronaldo al 72° di una gara nella fase a gironi terminata con una vittoria merengue per 4-0. A fine campionato approda al Getafe dove vi resta per ben 5 stagioni. Il suo arrivo al Siviglia avviene nell'estate 2016 e con il club andaluso, il numero 17 firma un contratto quadriennale. Il 22 febbraio 2017 segna il suo primo gol in Champions League nella partita di andata degli ottavi di finale contro il Leicester. Attualmente in Liga sta facendo molto bene con la sua squadra, in questa parte di stagione ha collezionato 23 presenze ed ha violato 8 volte le porte avversarie.



Il Siviglia ha intenzione di rinnovargli il contratto in estate. Si prospetta però un mercato bollente perchè le big europee sicuramente non perderanno tempo per "soffiarsi" a vicenda un giocatore completo, un talento puro, un campione dal futuro assicurato.