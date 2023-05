Meno due alla finale di Budapest e come tutti sapete sarà Siviglia-Roma, quindi con la squadra di Mourinho tecnicamente in trasferta. Il rischio quindi di dover quindi giocare con la maglia bianca o con i calzettoni bianchi però è escluso. Il Siviglia, infatti, ha il bianco come primo colore sociale, quindi non ci saranno problematiche nella scelta della divisa per l'Uefa. La Roma giocherà con la divisa interamente rossa, compresi i calzettoni, proprio come accaduto a Tirana un anno fa. In questo momento anche la scaramanzia può servire.