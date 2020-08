Siviglia-Roma è una delle sfide in campo neutro valevoli per gli ottavi di finale di Europa League. A Duisburg, a dirigere il match c'è l'arbitro olandese Bjorn Kuipers, assistito dai connazionali Sander Van Roekel ed Erwin Zeinstra. Al Var ci sono Pol Van Boekel e Dennis Higler, in qualità di Avar.



Come sempre, seguiremo la partita anche attraverso gli episodi da MOVIOLA più significativi.





74' - ANNULLATO IL GOL DI KOUNDE', IL VAR CONFERMA IL FUORIGIOCO - Kuipers segnala la posizione leggermente irregolare del difensore del Siviglia sul cross di Navas, il Var conferma e annulla la rete del possibile 3-0.





44' - LA ROMA PROTESTA PER L'AZIONE DEL RADDOPPIO ANDALUSO - Qualche dubbio sull'anticipo del solito Diego Carlos su Dzeko, da cui nasce la ripartenza che genera il raddoppio del Siviglia firmato da En-Nesyri.



38' - MANCA UN GIALLO A DIEGO CARLOS: intervento a centrocampo col piede a martello per il brasiliano su Zaniolo, ci stava l'ammonizione.



35' - DIEGO CARLOS SU DZEKO, NIENTE PENALTY: intervento deciso ma pulito, in area, quello del centrale del Siviglia sul capitano giallorosso. Prima colpisce la palla, poi sullo slancio finisce per travolgerlo, giusto non assegnare il rigore.



5' - IL SIVIGLIA CHIEDE UN RIGORE: sfonda sulla sinistra Reguilòn, il suo cross viene intercettato col gomito da Mancini, ma il difensore giallorosso non allarga il braccio in maniera innaturale e Kuipers - con l'avallo del Var - lascia proseguire.