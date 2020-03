Continua a preoccupare l’allarme per il coronavirus. In Spagna giovedì è in programma l’andata degli ottavi di finale d’Europa League tra Siviglia e Roma. Al momento si è deciso di giocare a porte aperte, decisione che ha sollevato numerose polemiche in terra andalusa. E proprio per questo, come riporta “El Diario de Sevilla”, la trasferta potrebbe essere vietata. Entro la giornata di oggi è attesa la decisione finale da parte delle autorità sanitarie italiane e spagnole. Nel frattempo, se la trasferta dovesse essere confermata, saranno circa 600 i tifosi romanisti. In caso di porte chiuse, però, il Siviglia provvederà al rimborso.