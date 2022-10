Jorge Sampaoli, allenatore del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Borussia Dortmund: "Non posso cambiare molto in così poco tempo, ma su molte altre cose dobbiamo metterci d'accordo collettivamente. L'evoluzione si vedrà sul campo, quello che voglio sottolineare è l'intenzione di adattarsi velocemente a un modo che ci permetta di risparmiare energia ed essere estremamente competitivi. Il primo passo è competere alla pari contro chiunque; stiamo sviluppando strategie per questo, questa squadra non viene da esperienze passate negative, ma positive. Deve recuperare velocemente la memoria. La diagnosi di una squadra che non sta bene, che viene da risultati negativi e con poca fiducia, è difficile. I giocatori stanno facendo uno sforzo enorme, ma a volte la squadra non gira bene e non riesce a generare ciò che dovrebbe".