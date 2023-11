Sergio Ramos al Manchester United. Una suggestione di mercato che però non si è mai concretizzata, raccontata dallo stesso giocatore in un'intervista riportata da AS. Queste le dichiarazioni del calciatore ora in forza al Siviglia: ​"Sì, sono stato vicino a giocare nello United. Mio padre è un grande tifoso di quella squadra, ma sono rimasto dove dovevo, il Real Madrid. Nonostante tutto, mantengo la mia ammirazione per il club, per la Premier League e per i suoi giocatori ".