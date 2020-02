Suso, esterno offensivo del Siviglia, prelevato a gennaio dal Milan, parla dopo il 2-2 contro l'Espanyol, dove ha realizzato il suo primo gol per gli andalusi: "Oggi sarebbe stato molto importante conquistare i tre i punti, abbiamo visto le altre partite, in casa dobbiamo cercare di vincerle tutte o quasi. Avremmo dovuto vincere. Penso che abbiamo giocato bene fino al fallo che ha portato il pareggio dell'Espanyol. Nessuno sapeva cosa fosse successo, è stato un brutto momento e nel secondo tempo, nonostante il loro secondo goal, abbiamo giocato bene. Sono felice per il mio gol, ma senza i tre punti mi lascia l'amore in bocca. Tutto dipende da noi, se torneremo a vincere avremo più fiducia, siamo ancora in una buona posizione".