Il periodo negativo del Siviglia non accenna a fermarsi. Gli andalusi si trovano in una posizione di classifica tutt’altro che soddisfacente (né prevista), in piena zona retrocessione. Come riferisce Mundo Deportivo, la squadra allenata da Jorge Sampaoli starebbe già pensando a rinforzarsi nel mercato di gennaio. Il nome principale sul taccuino è un vecchio pallino della società spagnola: Luis Alberto. Complice anche il relativo spazio regalatogli da Sarri (solo 5 presenze da titolare in campionato), Luis Alberto potrebbe scegliere di cambiare aria e tornare a giocare alla corte del Siviglia.