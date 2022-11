Manca poco al derby di Roma e il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto a Dazn prima della sfida: "Come arriviamo alla partita? Arrabbiati sì per il risultato, ma secondo me in Olanda abbiamo fatto una buona partita. Dovremo restare concentrati, oggi dobbiamo giocare non per i punti ma solo per il popolo laziale".



LUIS ALBERTO - "Abbiamo fuori Milinkovic, lui è un ragazzo d'esperienza anche se non è al top".



IMMOBILE - "Immobile è in panchina per stare con noi ma non gioca".