El #SevillaFC e @isco_alarcon acuerdan la rescisión del contrato que les vinculaba. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 21, 2022

Con un post pubblicato sul proprio sito web e attraverso i propri canali social ilha uffializzato la rescissione del contratto con il calciatore spagnolo, arrivato soltanto la scorsa estate dal Real Madrid e ora lasciato libero.Il Sevilla FC e il calciatore Isco Alarcón hanno concordato di rescindere il contratto che univa le due parti da quando il giocatore originario di Malaga è entrato a far parte del club la scorsa estate dopo aver terminato il suo periodo al Real Madrid. Isco ha disputato un totale di 19 partite ufficiali in biancorosso, suddivise in 12 partite di Liga 6 di Champions League e 1 in Copa del Rey. Ha segnato un gol, contro l'FC Copenhagen nelle competizioni europee, e ha distribuito tre assist. Il club vuole augurare a Isco tutta la fortuna del mondo nelle sue nuove sfide professionali".