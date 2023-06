Ramon Monchi lascia il Siviglia. La notizia era nell'aria, ora è ufficiale. E pochi minuti dopo è arrivato il comunicato dell'Aston Villa che ha annunciato l'arrivo del ds. Una nuova avventura in Inghilterra dove ritroverà Unai Emery dopo l'esperienza insieme al Siviglia.

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Ramón Rodriguez Verdejo ‘MONCHI’ as the Club’s new President of Football Operations.