Brutte notizie in casa Siviglia. Attraverso un comunicato ufficiale, infatti,"Il Siviglia FC" si legge nella nota "comunica che dopo gli esami effettuati la scorsa domenica su giocatori, corpo tecnico e staff, i cui risultati sono stati resi noti lunedì 27 luglio,, ha sospeso temporaneamente in maniera preventiva tutti gli allenamenti della squadra e ha disinfettato tutte le aree, seguendo in maniera stretta il protocollo. In seguito, il club ha effettuato nuovi controlli al resto del personale. Nel primo ciclo, tutti sono risultati negativi. Giovedì mattina si conosceranno i risultati del secondo esame, effettuati nella giornata di oggi".Il Siviglia, lo ricordiamo, sarà avversario della Roma negli ottavi di Europa League il prossimo 6 agosto (ore 18.55).