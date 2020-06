Archiviata la 31esima giornata, la Liga torna in campo stasera alle 22 con la sfida tra Siviglia e Valladolid. Match molto prezioso in ottica Champions League per la squadra dell'ex milanista Suso, che occupa il quarto posto con 4 punti di vantaggio sul Getafe ma è reduce da tre pareggi consecutivi.



Si giocano molto anche gli ospiti, a +8 sul terzultimo posto occupato dal Maiorca ma desiderosi di incamerare altri punti per blindare la salvezza a 6 turni dalla fine del campionato.