Grinta, personalità e cuore. Tanto cuore. Milandopo appena un anno di Sampdoria.che lo ha temprato trasformandolo in ciò che è oggi., il tecnico salentino ne aveva addirittura chiesto la cessione e il club nerazzurro lo avrebbe anche assecondato se Skriniar non si fosse opposto.che ha portato Conte a ricredersi in pochissimo tempo.All’evento avverso Skriniar ha reagito con determinazione e consapevolezza dei propri mezzi, tirando fuori tutto quello che conservava dentro., imponendosi con la mentalità di un ragazzo maturo., l’ex tecnico nerazzurro continuava a ripetergli di essere più “cattivo” in campo, di farsi sentire e di tirare fuori quella voce al fine di comandare il reparto come fa un leader.visto che il calcio ci ha ormai abituato a personaggi che di fronte alle prime difficoltà reagiscono da incompresi e chiedono di andare.Il passato ormai è un ricordo,cui ha anche negato un gol con un salvataggio miracoloso. Prima sul centro destra in marcature su Mané e poi al centro della difesa a tre in sostituzione dell’infortunato de Vrij a chiudere tutti gli spazi, Skriniar,(anche all’andata era stato lo stesso)Inevitabilmente il suo nome è finito sul taccuino di tutte le grandi d’Europa e anche per questoQualche primo contatto informale c’è già stato ad Appiano, il difensore ha ribadito la sua volontà di rimanere all’Inter e non è escluso ne possa anche diventare addirittura il capitano, visto che ormai molti tifosi preferiscono la sua candidatura a quella di Barella.