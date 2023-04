L'accordo col- un contratto pluriennale con un ingaggio da 9 milioni di euro netti più bonus - è cosa fatta ormai da diversi mesi, dopo aver respinto gli ultimi tentativi del club nerazzurro di prolungare il contratto in scadenza in questo 2023 e scongiurare l'ipotesi di un addio a parametro zero. E, come dimostra la scelta del marzo scorso di sottoporsi ad una visita di controllo per i problemi alla schiena che lo attanagliano da diverse settimane senza consultare lo staff medico dell'Inter. Problemi che si sono protratti - l'ultima apparizione con la squadra di Inzaghi è quella in Champions League col Porto dello scorso 14 marzo - fino allaendoscopico al rachide lombare - una struttura complessa posta tra la parte dorsale della colonna vertebrale e il bacino, su cui poggia, composta da cinque vertebre lombari, sei dischi intervertebrali, piccole articolazioni posteriori (presenti in ogni vertebra), midollo spinale, nervi, muscoli e legamenti -lunga 6 anni., artefici della grande impresa che riporta la formazione nerazzurra in una semifinale di Champions League a distanza di 13 anni dall'ultima volta. "dopo l’infortunio subito nella partita d’andata contro il Porto.", recita il suo ultimo post.- Skriniar precisa che, che nell'ultimo mese si è ormai abituata a dover prescindere dalla fisicità e dalle qualità del suo ex capitano e che, in vista della prossima stagione,Diversi sono i profili sondati in particolare dal direttore sportivo Piero Ausilio, costretto tuttavia a conoscere l'esito di questa stagione e dunque verificare se i nerazzurri parteciperanno o meno alla prossima Champions League per comprendere quale sarà il budget a disposizione.ai massimi dirigenti dell'Inter e non è più un punto fermo di Gasperini, ma servirebbe un'offerta diversa a quella inoltrata lo scorso gennaio - prestito con diritto di riscatto - per convincere il club bergamasco.Il suo contratto scade nel 2027 e la valutazione di mercato è importante, ma gli ottimi rapporti tra le due società e tra l'Inter e l'entourage del giocatore sono aspetti da tenere in considerazione. Come la possibilità, in caso di nuova partecipazione alla Champions, di avere argomenti ulteriori per affascinare il classe 2003.- L'Inter guarda principalmente all'Italia, per una questione legata ad un adattamento che risulterebbe più semplice per il sostituto di Skriniar, ma, centrale classe 2000 in forza alla formazione austriaca e alla quale è legato sino all'estate del 2025. Acquistato dal Lione per appena 4,5 milioni di euro, il giocatore francese (originario della Repubblica Centrafricana) colpisce soprattutto per la sua fisicità (super il metro e novanta di altezza), caratteristiche essenziali per rimpiazzare un elemento come Skriniar., tornato protagonista e su buoni livelli con la maglia del Lecce. A giugno scade il prestito e l'ex campione del mondo nel 2018 farà ritorno al Barcellona: col club blaugrana l'Inter intrattiene da tempo ottime relazioni e nel blitz della passata settimana in Catalunya di Ausilio si è parlato anche di lui.