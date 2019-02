Il difensore dell'Inter, Milan Skriniar ha a Sky Sport nel prepartita della sfida contro la Fiorentina: "Una gara fondamentale per noi: se non riusciamo a vincerla, sono tutti sotto la nostra casa. Per cui dobbiamo vincere. E bisogna fare tanti risultati consecutivi: già ne abbiamo fatti quattro, adesso possiamo soltanto continuare. Loro sono forti davanti: ci sono Chiesa e Muriel, quest'ultimo un grande giocatore con una grande velocità. Per cui dovremo stare attenti e concentrati, tutti".