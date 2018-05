Un sontuoso Milan Skriniar ha fatto impazzire tutti in amichevole questa sera con la sua Slovacchia, contro l'Olanda di Depay che vedete in questa azione contro il nerazzurro. Il difensore dell'Inter ha prima stoppato l'avversario in uno contro uno, poi si è regalato una veronica splendida da trequartista per saltare l'uomo, infine si infuria e va in tackle per non perdere palla.