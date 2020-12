La sua carica agonistica non è vento di passione che eleva gli animi, ma nube rancorosa che incupisce e negativizza. Parla di furore, mai di gioia. Sponsorizza la fisicità a scapito del talento. Non fa autocritica, accampa scuse, alcune anche ridicole.Oneri che Conte ha sgravato a Villa Bellini, quando - secondo quanto filtra dall’incontro - avrebbe chiesto alla società di non parlare di scudetto a mezzo stampa e di camuffare gli obiettivi con le frasi slogan che Marotta va ripetendo da mesi:Patti chiari amicizia lunga, guai a dire che l’Inter deve vincere lo scudetto.- Questa la prima contraddizione in termini, perchéMa la dichiarazione degli obiettivi è solo una delle tante incoerenze mostrate da Conte, che da qualche mese fa e disfa.Avrebbe venduto Skriniar e Brozovic. Con i due calciatori, si dice, sia quasi arrivato a rottura.Per mesi ha celebrato il cambio di filosofia della sua Inter,L’Inter vuole crescere e sa che il processo passa attraverso questo lavoro. Per cui, si gioca per fare un gol in più dell’avversario, la squadra pressa nella metà campo degli altri e si espone a contropiedi killer. Sì, nonostante i centrali non siano fulmini di guerra.Ovviamente è tornato indietro, lo ha fatto dopo averci sbattuto il “muso”. Ma di fronte alle telecamere non ha ammesso l’errore. Tutt’altro.. La stessa Europa che dieci giorni dopo gli avrebbe sbattuto in faccia la porta rispedendolo a casa.Conte ha voluto Vidal ed è stato accontentato, oggi il cileno è la sua croce, come in passato Nainggolan è stata quella di Spalletti.Conte parla di stampa avversa, di accanimento. Ma da quando è all’Inter tutti lo hanno trattato con ingiustificata riverenza. Nessuno che gli abbia mai creato problemi, nessuno che abbia mai neanche aperto polemiche mai risparmiate ad altri.Conte professa i progressi della sua squadra e del gruppo che guida, ma in un anno e mezzo non è ancora riuscito a trovare rimedi utili contro squadre che si dispongono a specchio. A Capello ha detto di avere un Piano B, che però nessuno ha visto finora. Anzi, si è anche arrabbiato perché lo Shakhtar ha modificato il proprio sistema di gioco per fronteggiare l’Inter.Invece, a chi glielo fa notare, Conte chiede di pensare prima di fare domande. L’incantevole Anna Billò replica con un sorriso che lo piega, questa volta definitivamente, di fronte a tutti.