Intervistato da InterTv al termine del derby di Coppa Italia pareggiato 0-0 contro il Milan, il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, ha commentato così la gara che gli è valsa la 200esima presenza in nerazzurro.



200 - "Non sapevo di questo traguardo, sono contento del numero e spero che saranno ancora tantissime".



DERBY - "Era un derby diverso dagli altri, di solito ci sono tante occasioni e oggi non è stato così da parte di entrambe".



CRISI - "Dobbiamo ritrovare la freschezza e la brillantezza che avevamo fino a poco tempo fa, non stiamo creando tanto ma l’Inter è sempre l’Inter".



CLEAN SHEET - "Sicuramente sì, questo ci tiene tutto aperto in vista del ritorno. Ci siamo difesi bene, il Milan non ha creato tantissimo e questo è positivo. Adesso dobbiamo ritrovare la forza davanti, io ho fiducia e penso che alla fine andrà tutto bene”



SALERNITANA - “Adesso è un momento non perfetto per noi, però anche la Salernitana si gioca la salvezza e non sarà una partita facile. Vogliamo vincerla, una vittoria ci darebbe una grande spinta e ci riporterebbe lì dove meritiamo di essere”.