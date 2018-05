È stato uno dei protagonisti della rincorsa dell'Inter alla Champions League, nonché l'unico giocatore di movimento della storia nerazzurra ad aver giocato ogni singolo minuto dei campionati a 20 squadre. Milan Skriniar ha impressionato per il suo rendimento e ora le big d'Europa, dal Barcellona al Manchester City, hanno messo gli occhi su di lui. Intervistato dal portale slovacco Profutbal, l'ex difensore della Sampdoria giura però fedeltà ai nerazzurri: "Non mi sono preoccupato delle voci di mercato, l'obiettivo era arrivare in Champions con l'Inter. Sono felice a Milano, non ho affrontato discorsi sul futuro; Milan rimane a Milano. Vogliamo fare un'ottima Champions e andare sempre più in alto in Serie A".



SULLA STAGIONE - "Come sono contento delle prestazioni della squadra, lo sono anche delle mie. Voglio migliorare ogni anno e giocare il maggior numero possibile di partite, sono riuscito a entrare nella formazione titolare dell'Inter da inizio stagione e la cosa mi ha stupito. Poi ho cercato di consolidare la mia posizione, offrendo prestazioni migliori e alzando il mio livello. Credo che l'anno prossimo migliorerò ancora".