è in netta crescita sia dal punto di vista sportivo che, soprattutto dal punto di vista economico.frutto di premi Champions non solo direttamente incassati dalla Uefa, ma anche da bonus di rendimento di altri e recenti accordi commerciali. Il fatturato è quindi in crescita, ma almeno fino a fine stagione continueranno le limitazioni per il, in particolare in merito a quota ammortamenti e, soprattutto monte ingaggi.- Il report annuale Global Sports Salaries Survey 2018 pubblicato da Sporting Intelligence ha infatti evidenziato come nel corso dell'ultimo anno ci sia stato un club che ha compiuto un balzo incredibile nell'olimpo dei maxi-ingaggi. Grazie a Cristiano Ronaldo la Juventus è ora terza al mondo per stipendi medi, eppureil monte ingaggi nerazzurro è cresciuto nel corso dell'ultimo anno grazie all'aggiunta di ingaggi pesanti come quelli dei neoacquisti Stefan(4,5) e Kwadwo(3,5) oltre e soprattutto all'ingresso in rosa di Radjache supera quota 5 milioni annui.Un monte ingaggi che dovrà essere rivisto anche considerando le trattative perUn aumento che, tuttavia, non arriverà in tempi brevi proprio per le limitazioni imposte dalla Uefa. L'Inter vuole liberarsi del tutto dal giogo del Fair Play Finanziario e quindiIl difensore slovacco vorrebbe passare da circa 1 milione ad almeno 4, l'Inter offre 2,5/3, ma se ne riparlerà in primavera. Per Icardi, invece, il balzo è di quelli importanti. Dagli attuali 6 (bonus compresi) la richiesta di Wanda Nara è di almeno 8/9 milioni. L'Inter non vorrebbe spingersi oltre i 6,5 più bonus e forte di un contratto lungo continuerà a trattare senza pressioni. Anche per il capitano discorso rimandato ad aprile-maggio. La Uefa ringrazia.