Parlando dal ritiro della Slovacchia il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, è tornato a racconatare la sua esperienza in nerazzurro e a Milano dopo il rifiuto a rinnovare il contratto firmando poi col PSG a parametro zero.



IL NO ALL'INTER- "Da quando ho detto al club che non ero d’accordo con i loro termini per il rinnovo del contratto, sui media sono cominciate ad apparire cose non vere. Mi ha colpito ed è stato difficile anche per la mia famiglia"



INSULTI DI OGNI TIPO - "Certo, lo capisco, perché fa parte del lavoro, ma se qualcuno prende una decisione che non piace a qualcuno, viene subito preso di mira. Sono arrivati ​​tutti i tipi di insulti, quindi è stato difficile, soprattutto per la famiglia".



HO LOTTATO PER L'INTER - "Ho sempre cercato di dare il massimo per la squadra. Ho lottato e provato. Sfortunatamente, è arrivato un infortunio che mi ha messo da parte. È un peccato non aver subito l’operazione prima perché avrei potuto essere disponibile prima”.