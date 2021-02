Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha rilasciato un'intervista a sport.sk: "Sono contento che non solo io, ma tutta la squadra stia andando bene. Abbiamo giocato ottime partite, abbiamo ottenuto vittorie importanti. Il successo sulla Juve in campionato è stato prezioso perché l'Inter non batteva la Juve da molto tempo. È stato un risultato estremamente importante per noi e per i tifosi".



Sull'ultimo derby di Coppa Italia: "Questo è stato il nostro prossimo messaggio non solo verso il Milan, ma anche verso altri concorrenti: siamo qui e siamo pronti a lottare fino alla fine per il nostro posto tra i migliori".



Sul poco spazio trovato nel finale della passata stagione: "Non ho giocato in Europa League League, in cui la squadra ha avuto successo. C'erano quasi sempre gli stessi giocatori e io non appartenevo a questo gruppo. Tuttavia, non ero arrabbiato: al contrario, ho aiutato più che potevo la squadra. Sapevo che in quel momento era difficile scendere in campo. La situazione è cambiata e credo che continuerà come adesso".



Sullo scudetto: "Siamo l'Inter e abbiamo un'ottima squadra. Questa parola si scrive ovunque, soprattutto sui giornali italiani. Ma in spogliatoio finora ne abbiamo parlato in modo piuttosto modesto. Allo stesso tempo, però, è naturale avere solo gli obiettivi più alti. Stiamo andando bene e negli ultimi nove anni c'è stata un'altra squadra a vincere qui, cosa che vorremmo cambiare".