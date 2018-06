Milantorna a ribadire la sua volontà di rimanere all’Inter. Anche in occasione di un’intervista per Radio Expres, il difensore slovacco annuncia la sua volontà di giocare con la maglia nerazzurra anche la prossima stagione:Tutti a Milano mi sono venuti incontro per farmi ambientare, per esempio mi hanno aiutato a cercare l’appartamento. Sono contento di come si siano interessati a me“. D’altro canto anche la società nerazzurra non ha nessuna intenzione di privarsi del giocatore e ha già rifiutato le offerte di City, Barcellona e Manchester United.