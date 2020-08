L'Inter è pronta a sacrificare Milan Skriniar pur di arrivare a Ndombele. Questo è quanto scrive TuttoSport.



“Per convincere il Tottenham a lasciar partire Ndombele il club è disposto a sacrificare Milan Skriniar in uno scambio alla pari. Prova di questo è il ruolino del centrale nelle ultime cinque partite dove è stato titolare solo a Marassi con il Genoa, mentre non ha messo neppure piede in campo con Fiorentina, Napoli e Getafe (a Bergamo ha giocato solo nel finale, a pratica ormai chiusa). Scelte nette, quelle dell’allenatore, volte anche a convincere l’interessato - che non vorrebbe lasciare l’Inter - come ormai le gerarchie siano cambiate anche in nome della Ragion di Stato: i cento milioni di perdita con cui si è chiusa la semestrale al 31 marzo consigliano un mercato di scambi e con il Tottenham Marotta può trovare la sponda di José Mourinho a cui servirebbe come il pane Skriniar e che ritiene sacrificabile Ndombele per averlo”.