La Slovacchia non chiama ancora il sostituto di Milan Skriniar, costretto a saltare le ultime partite dell'Inter a causa di dolori alla schiena: qualche indizio sulle sue condizioni arriva direttamente dalla Nazionale impegnata durante la sosta:



"Skriniar soffre ancora di problemi alla schiena. Il medico del club sta monitorando questa situazione, il suo arrivo nella nostra nazionale è ancora possibile, per questo motivo il c.t. Calzona per il momento non ha convocato nessuno per sostituirlo", ha detto Monika Jurigová, addetto stampa della nazionale slovacca.