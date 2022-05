Con una storia pubblicata sul proprio profilo instagram il difensore dell'Inter, Milan Skriniar ha voluto rispondere alla festa scudetto del Milan mostrando una foto della folla nerazzurra che segue e abbraccia il doppio pullmann societario accompagnandolo dalla scritta "Orgoglioso di essere interista" e i due cuori nerazzurri.



Un messaggio per il presente e per il futuro, con il rinnovo di contratto ancora in ballo e la volontà, più volte manifestata, di prolungare e rimanere a lungo in maglia Inter.