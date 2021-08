Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato a Sport Aktuality: "Non sentiamo alcuna pressione per essere i campioni in carica: abbiamo iniziato bene, ma sappiamo che sarà difficile. Abbiamo una buona squadra, ma di certo non faremo grandi proclami. I dirigenti del club ci hanno detto che sicuramente non vogliono smantellare. I ragazzi che se ne sono andati, Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, hanno ricevuto buone offerte e hanno deciso di cambiare. A sostituirli sono arrivati ​​calciatori di qualità. Romelu è stato con noi nello spogliatoio dall'inizio del ritiro, quindi sapevamo che molto probabilmente sarebbe andato via. In compenso è arrivato un altro bomber, Dzeko, in più abbiamo preso Correa".



Su Simone Inzaghi: "Ha avuto un impatto veramente buono. È un allenatore di qualità ed è molto umano, cosa che mi piace di lui. Tra lui e gli altri membri dello staff funziona tutto". Su Eriksen: "È venuto nello spogliatoio e ci ha raccontato come ha percepito tutto. Sta bene e vuole tornare, ma siccome ci sono ancora dei dubbi, capiamo che vuole prendersi una pausa. L'importante però è che stia bene".