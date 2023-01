Venerdì 13 non è il giorno giusto per il rinnovo del contratto di Milan Skriniar con l'Inter. E chissà se arriverà mai. In giornata era previsto un vertice tra i dirigenti nerazzurri e Roberto Sistici, il rappresentante del difensore slovacco (classe 1995 ex Sampdoria), ma è stato tutto rinviato a dopo la Supercoppa italiana di mercoledì a Riad contro il Milan.



IL PUNTO - Marotta e Ausilio aspettano ancora una risposta alla proposta per prolungare l'accordo in scadenza il prossimo 30 giugno, con stipendio raddoppiato da 3 a 6 milioni di euro netti all'anno più bonus. In caso di fumata nera, l'Inter cercherebbe di venderlo già in questo mercato di gennaio. Sullo sfondo resta l'interesse del Paris Saint-Germain, che gli offre un ingaggio da 9 milioni a stagione. Intanto nelle ultime due partite la Curva Nord ha esposto due striscioni, chiedendo al capitano di "restare a Milano".