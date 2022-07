"Skriniar è fortissimo e non necessariamente va messo sul mercato,ma i tifosi devono stare tranquilli perché la squadra sarà sempre competitiva, nel rispetto della loro fiducia”. Parola di, che nonostante una situazione delicatissima sul mercato dei difensori non si è mostrato preoccupato. Lo stesso difensore, dopo quasi due mesi tra vacanze e riabilitazione post infortunio patito in Nazionale il 6 giugno,Che possa essere l'ultimo gol in maglia nerazzurra? Le parole di Marotta non possono lasciare tranquilli, e ultimamente(che nel frattempo ha accolto Mukiele), che il Siviglia sta valutando come rimpiazzo per Koundé. Da scartare l'ipotesi, già ventilata a giugno, di uno scambio con conguaglio che porterebbe Kehrer a Milano. Paolo, l'intermediario che ha chiuso le operazioni Bellanova e ancora prima Gosens, e che avrebbe chiuso pure per Bremer se ci fossero state le liquidità per procedere,Il rompicapo in casa Inter ora è davvero complesso:, mentre se non arriverà la proposta che in Viale della Liberazione stanno aspettando quasi da due mesi tutta la strategia andrà ripensata con conseguente proposta di rinnovo di contratto (2024 ad oggi) allo