Dalla prossima stagione sportiva, il pacchetto Sky Calcio offrirà oltre 800 partite a stagione dei campionati italiani ed europei, e dal 1° ottobre il suo costo sarà di 5 euro al mese, con un risparmio di oltre 10 euro rispetto al precedente prezzo di listino del pacchetto. Per tutti gli abbonati a Sky Calcio, inoltre, il costo di questo pacchetto è azzerato dal 1° luglio al 30 settembre 2021.



Sarà il canale Sky Sport Calcio a trasmettere le 3 partite a giornata in co-esclusiva di Serie A TIM negli slot di sabato alle 20.45, domenica alle 12.30 e lunedì alle 20.45, e la Serie BKT, con 380 match a stagione oltre a playoff e playout.



I clienti Sky Calcio via satellite e via internet troveranno inoltre su Sky Sport Football una selezione di oltre 300 match dei campionati esteri in onda su Sky: la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. A questi si aggiungono le principali partite tra squadre straniere di UEFA Champions League, di UEFA Europa League e della nuova UEFA Europa Conference League.



Tutti i clienti con il pacchetto Sky Calcio alla data del 1° luglio 2021 potranno rimuovere Sky Calcio, senza né costi né spese, fino al 31 dicembre 2021. Entro metà luglio questi abbonati riceveranno una comunicazione con tutte le informazioni relative alle modalità e i tempi per poter recedere gratuitamente dall’abbonamento Sky inclusivo di Sky Calcio.