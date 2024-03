Slavia Praga-Milan, le pagelle di CM: Pulisic fa la differenza, Leao disegna calcio. Loftus-Cheek non si ferma più

Milan



Maignan 6,5: l’intervento, di piede, su Chytil al 13’ pt vale oro. Costretto al cambio per una forte contusione al ginocchio destro. (dal 20’ pt Sportiello 6: esordio in Europa con la maglia del Milan. Non può fare nulla sulla conclusione perfetta di Jurasek dall’interno dell’area di rigore)



Calabria 6: tiene botta nella fase di massima pressione dello Slavia Praga in avvio di partita. Il pestone subito da Holes lo penalizza, rimane negli spogliatoi all’intervallo per precauzione. (dal 1’ st Kalulu 6: in gestione )



Gabbia 6: mezzo voto in meno per lo spazio lasciato a Jurasek in occasione del gol.



Tomori 6: bada poco all’estetica con diversi palloni spediti in tribuna. Rimedia un giallo evitabile per un fallo a centrocampo su Chytil: era diffidato, salterà la gara di andata dei quarti di Europa League. (dal 1’ st Thiaw 6,5: i ritmi decisamente più bassi della ripresa lo facilitano però Malick si fa apprezzare per un paio di chiusure in bello stile)



Theo Hernandez 7: un Frecciarossa 1000 arrivato fino alla stazione di Praga. Taglia a fette la linea difensiva con le sue accelerazioni, regala un assist perfetto per il tap-in di Loftus-Cheek. Prestazione da Champions League.



Adli 6: la trasformazione in mediano davanti alla difesa è quasi completata: alza il pressing e lotta su ogni pallone con una feroce determinazione. Meno preciso quando deve impostare il gioco.



Musah 6,5: l’amico che tutti vorrebbero: solidale, propositivo e con la giusta mentalità. Sfrutta bene l’occasione concessagli da Pioli.



Pulisic 7.5: sembra giocare al Milan da sempre. Trova il suo gol numero 11 in stagione con il piede meno nobile. Ripaga Leão con l’assist per il gol che chiude la partita. Uomo copertina (dal 17’ st Chukwueze 6: entra in campo in una fase dove la partita non aveva più niente da dire. Ci mette impegno specie in fase di copertura)



Loftus-Cheek 7: l’inglese fa la differenza per qualità tecnica e prepotenza fisica. Quando parte palla al piede semina gli avversari come birilli. Il suo 2024 racconta di un giocatore che sta trovando la via della rete con la continuità di un attaccante: gol numero 8 tra tutte le competizioni. (Dal 30’ st Reijnders s.v)



Leao 7,5: lectio magistralis nella prima frazione: un assist e un gol che è un capolavoro con una conclusione a giro sotto l’incrocio. Qualche guizzo interessante anche nella seconda parte di gara dove pensa più a gestire.



Giroud 6: aiuta la squadra ma non è in una serata memorabile.



All.Pioli 6,5: conquista una qualificazione meritata gestendo bene le forze in campo dei suoi.

Slavia Praga: Stanek 7; Vicek 5,5; Ogbu 5,5; Zima 6, Zmrzly 5,5; Holes 4, Dorley 5,5; Doudera5, Provod 5,5 (dal 38’ st Jurasek 6,5), Wallem 6(dal 25’ st Zaferis 6); Chytil 6 ( dal 13’ st Jurečka 6)