Obiettivo quarti di finale didopo 22 anni dall'ultima volta. Ildi Stefanoè chiamato all'impegno dell'Eden Arena di Praga,, contro lodi Jindrich, nedella competizione europea, dopo il 4-2 per i rossoneri a San Siro di sette giorni fa, per 70' in 11 contro 10: al Diavolo basterà non perdere con due o più gol di scarto, per evitare supplementari o eliminazione, e accedere al sorteggio delle migliori otto di Europa League, in programma domani alle 13.Slavia Praga-Milan (parziale 2-4): Stanek; Vicek, Ogbu, Zima, Zmrzly; Holes, Dorley; Doudera, Provod, Wallem; Chytill.Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.Glenn Nyberg (SVE)