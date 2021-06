Lasciata alle spalle Genova, oggi il portiere di proprietà della Juve Mattia Perin è tornato a vivere a Torino, in attesa di decidere il suo futuro. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'estremo difensore potrebbe essere girato nuovamente in prestito e il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, lo vorrebbe ancora per un’altra stagione.



DEA UNICA ITALIANA- L’Atalanta rimane l'unico altro club italiano ad averlo attenzionato per un posto da titolare, eppure Perin sarebbe tentato anche da squadre estere.



PIACE A GASP- A Bergamo però ritroverebbe Gian Piero Gasperini, suo ex allenatore che lo stima molto.