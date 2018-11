A Radio Marte è intervenuto Michelangelo Minieri, intermediario italiano di Meunier: “Il Napoli rappresenta un club importante anche a livello internazionale e non vedo più limiti in questa società neppure in sede di mercato: può arrivare a tutti i top giocatori perché Napoli è un top club.

Ho rapporto col procuratore di Meunier e sì, ci fu un contatto col Napoli che voleva prenderlo e anche l'agente era disponibile. Poi però è andato al PSG”.