Il difensore dell'Inter Milan Skriniar, impegnato in nazionale contro la Norvegia, si dice pronto a sfidare Erling Haaland:



"Se gioca sono contento perché vogliamo sempre confrontarci con i migliori, può farci crescere. Ancora non l'ho mai sfidato, è tra i migliori al mondo e non vedo l'ora. La Slovacchia adesso funziona bene, il gioco è sempre stato fantastico ed è lo stesso sia dentro che fuori dal campo. Niente è cambiato, non ci sono più molti giocatori esperti, ma conosciamo l'avversario, lo staff ci ha mostrato come giocano".