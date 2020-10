Si muove qualcosa in casa Roma. Dopo l'arrivo di Borja Mayoral, i giallorossi sono al lavoro per riportare nella Capitale Chris Smalling. E' in corso a Trigoria, come riporta Sky Sport, l'incontro tra la dirigenza romanista e Jozo Palac, intermediario dell'operazione. La trattativa va avanti, per cercare la definitiva quadratura del cerchio.