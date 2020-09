La Roma insiste per Chris Smalling, ma la valutazione del Manchester United resta alta: 20 milioni di euro. I giallorossi non si sono spinti oltre i 13 milioni di euro e dopo Kumbulla non vogliono fare un altro investimento importante per quanto riguarda i centrali di difesa. Il club capitolino spera negli ultimi giorni di mercato, con il centrale inglese che spinge per tornare a Roma, ma studia anche le alternative. E nel video in focus, Fabrizio Romano dice anche la verità su un possibile inserimento dell'Inter...