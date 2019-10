E' arrivato in estate, all'ultimo momento, chiamato per sostituire Manolas, Chris Smalling si è pian piano preso la Roma. In prestito, oneroso, dal Manchester United, il difensore inglese si è calato alla grande nella realtà giallorossa: si è lasciato alle spalle le prestazioni altalenanti coi Red Devils, ha messo insieme numeri da urlo nella sua esperienza romanista. Sì, perché il classe '89, dopo 9 anni di United, ha vinto il 100% dei contrasti con la maglia numero 6 della Roma indosso, non subendo neanche un dribbling. Numeri alla Virgil van Dijk (che però li ha tenuti tali per un anno intero).



E ORA? - Arrivato in prestito secco, la Roma non ha pattuito alcun diritto di riscatto con il Manchester United. Le prestazione di Smalling stanno convincendo i giallorossi, che vogliono acquistarlo a titolo definitivo: i contatti con la dirigenza inglese sono continui, così come quelli con l'agente del calciatore. Pallotta è pronto a mettere sul piatto intorno ai 15 milioni di euro, con lo United che, dal canto suo, valuta anche il rientro alla base del 6 giallorosso al termine della stagione. Anche perché i tifosi...



I FAN LO CHIAMANO - I tifosi del Manchester United lo richiamano a gran voce sui social: ieri hanno festeggiato per il suo primo gol giallorosso, con molti che hanno chiesto il ritorno a Old Trafford. Recall Smalling è il tormentone d'Oltremanica. Che la Roma, vista la volontà di trattenerlo, non sembra sentire.