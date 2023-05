Chris Smalling è pronto a rinnovare il contratto in scadenza a giugno con la Roma. Ieri James Featherstone, agente che cura gli interessi del difensore inglese (classe 1989 ex Manchester United), è stato avvistato al Fulvio Bernardini insieme a Federico Pastorello: i due hanno incontrato il gm Tiago Pinto per mettere nero su bianco il nuovo accordo, che prevede un biennale - fino al 2025 - con un ingaggio da circa 3.5 milioni l’anno come si legge sulla Gazzetta dello Sport.